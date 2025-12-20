Stati Uniti e Venezuela non si combattono solo in mare, con i raid americani contro le presunte navi dei narcos di fronte alle coste del Paese sudamericano. È in corso anche una sfida a colpi di disturbi di frequenze nei Caraibi che assomiglia a un potenziale Triangolo delle Bermuda del terzo millennio. Come riporta il New York Times citando un’analisi di dati della Stanford University e alcune fonti militari Usa, le forze militari dei due Paesi rivali stanno svolgendo attività con l’obiettivo di disturbare i segnali di navigazione satellitare nei Caraibi per proteggersi da potenziali attacchi, aumentando però i rischi di incidenti e collisioni per il traffico aereo e marittimo nella regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Triangolo delle Bermuda di Usa e Venezuela: è guerra elettronica nei Caraibi. “Alto rischio di incidenti aerei o navali”

Leggi anche: Venezuela, le navi da guerra Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): il rischio escalation nei Caraibi

Leggi anche: Tensione nei Caraibi, la super portaerei Usa Gerald R. Ford schierata contro il Venezuela: “Guerra alla droga” o prova di forza?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ecco la verità sul Triangolo delle Bermuda: mistero risolto - Il Triangolo delle Bermuda ha a lungo catturato la nostra immaginazione, evocando storie di aerei e navi inghiottite da un oceano misterioso. 105.net

Svelato il mistero del Triangolo delle Bermuda: non c’entrano gli alieni, ecco la vera causa delle sparizioni - Per decenni il Triangolo delle Bermuda, ribattezzato “la zona maledetta”, ha catturato l’immaginazione di milioni di persone. notizie.tiscali.it

Triangolo delle Bermuda: gli incidenti più misteriosi - Il Triangolo delle Bermuda è uno spazio marittimo situato tra l’arcipelago delle Bermude, Puerto Rico e la Florida e nel corso dei secoli si è guadagnato una fama misteriosa e sinistra a causa delle ... 105.net

Ricompare nel Triangolo delle Bermuda dopo 90 anni, quello che hanno trovato nel suo interno è incredibile! - facebook.com facebook

Risolto il mistero del Triangolo delle Bermuda Scienziati scoprono gigantesca struttura nascosta “mai vista prima sulla Terra” x.com