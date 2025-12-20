Il tenente colonnello Gianfranco Paglia ha stabilito un nuovo record alla “2 Ore No Limits” di sci nordico ad Armentarola, in Alta Badia. Dopo aver percorso 14,36 km ininterrottamente, ha superato il precedente record di 11,68 km. La sua performance ha attirato l’attenzione di figure istituzionali, come la presidente Meloni, che ha commentato: «Impresa oltre lo sport».

Nuovo record per il tenente colonnello Gianfranco Paglia: ad Armentarola, in Alta Badia, nella “2 ore no limits di sci nordico” ha battuto il record dello scorso anno che era 11Km 680mt, sciando ininterrottamente per 14km 360mt. «Complimenti al Tenente Colonnello Gianfranco Paglia per lo straordinario traguardo raggiunto. Un’impresa che va oltre lo sport e racconta forza d’animo, determinazione e amore per la vita», ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Con Paglia si è voluto complimentare anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con una telefonata di congratulazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il tenente colonnello Gianfranco Paglia segna un altro record: 14,3 km alla “2 Ore No Limits”. Meloni: «Impresa oltre lo sport»

Leggi anche: Chi è il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia e perché Giorgia Meloni si è complimentato con lui

Leggi anche: Sci nordico, il tenente colonnello Paglia firma un nuovo record

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gianfranco Paglia è il nuovo Ambasciatore FISIP degli Sport Invernali Paralimpici; Rauti alla '2 ore no limits', sfida paralimpica di sci di fondo.

Chi è il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia e perché Giorgia Meloni si è complimentato con lui - Atleta tetraplegico e appartenente al Ruolo d’Onore, il cinquantacinquenne attualmente ricopre il ruolo di consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto ... msn.com