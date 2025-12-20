Il tenente colonnello Gianfranco Paglia segna un altro record | 14,3 km alla 2 Ore No Limits Meloni | Impresa oltre lo sport
Il tenente colonnello Gianfranco Paglia ha stabilito un nuovo record alla “2 Ore No Limits” di sci nordico ad Armentarola, in Alta Badia. Dopo aver percorso 14,36 km ininterrottamente, ha superato il precedente record di 11,68 km. La sua performance ha attirato l’attenzione di figure istituzionali, come la presidente Meloni, che ha commentato: «Impresa oltre lo sport».
Nuovo record per il tenente colonnello Gianfranco Paglia: ad Armentarola, in Alta Badia, nella “2 ore no limits di sci nordico” ha battuto il record dello scorso anno che era 11Km 680mt, sciando ininterrottamente per 14km 360mt. «Complimenti al Tenente Colonnello Gianfranco Paglia per lo straordinario traguardo raggiunto. Un’impresa che va oltre lo sport e racconta forza d’animo, determinazione e amore per la vita», ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Con Paglia si è voluto complimentare anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con una telefonata di congratulazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
