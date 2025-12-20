Il teatro sotto sfratto si mobilita contro il modello Milano | Palazzi nei cortili e nessuno pensa ai cittadini e alla cultura

Sarà una giornata di mobilitazione quella di domenica 21 dicembre, con tanto di fiaccolata in strada per dire che “ la cultura non si spegne ”, ma anche “la cultura non si sfratta ”, l’iniziativa della Fabbrica dell’Esperienza, teatro indipendente milanese che, se non ci saranno novità, a giugno dovrà lasciare i locali dove risiede dal 2012, in via Francesco Brioschi 60, in zona Navigli. Teatro che raccoglie l’eredità della Comuna Baires, istituzione culturale milanese e argentina fondata da Renzo Casali, che nel 2009 è stata insignita con l’ Ambrogino d’Oro dal Comune di Milano. Dopo la scomparsa del fondatore nel 2010, la Comuna ha creato insieme ad altri soggetti (Fare Anima, Salti Teatrali, Circolo Pickwick, Editori della Peste) La Fabbrica dell’Esperienza, portata avanti da Irina Casali (figlia di Renzo), Alessandro Zatta e Dora Dorizzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

