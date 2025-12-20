Dopo i The Game Awards 2025, uno degli scambi più interessanti avvenuti dietro le quinte ha coinvolto Phantom Blade Zero e Clair Obscur: Expedition 33. Soulframe Liang, director dell’action sviluppato dal team cinese, ha raccontato di aver ricevuto un consiglio chiave da Sandfall Interactive, reduce da una serata trionfale culminata con numerosi premi, incluso il Game of the Year. Un suggerimento semplice, ma tutt’altro che banale. Anzi, controintuitivo. E proprio per questo prezioso ed importante. Parlando con GamesRadar, Liang ha spiegato che gli sviluppatori di Expedition 33 gli hanno raccontato come gli ultimi nove mesi di sviluppo siano stati dedicati principalmente a eliminare contenuti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il team di Phantom Blade Zero ha ricevuto un consiglio importante dallo studio di Clair Obscur: Expedition 33

Leggi anche: Il team di Clair Obscur: Expedition 33 ha svelato il budget: i costi di sviluppo sono bassi

Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33, il sistema di combattimento è stato progettato per non frustrare i giocatori

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Phantom Blade Zero: il team riceve un prezioso consiglio dagli autori di Expedition 33; Il combattimento kung fu di Phantom Blade Zero trova un equilibrio tra accessibilità e un autentico omaggio ai wuxia; Il director di Phantom Blade Zero ha ricevuto un consiglio prezioso dal team di Clair Obscur: Expedition 33; Phantom Blade Zero ha finalmente una data d'uscita: l'annuncio ai TGA con un nuovo trailer.

Il director di Phantom Blade Zero ha ricevuto un consiglio prezioso dal team di Clair Obscur: Expedition 33 - Il director di Phantom Blade Zero ha ricevuto un suggerimento dal team di Clair Obscur: Expedition 33: nelle fasi finali dello sviluppo è meglio tagliare contenuti e rifinire il resto. msn.com