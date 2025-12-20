Il taxi abusivo si pubblicizza sui social a Pozzuoli | invece dei clienti arriva la Polizia Locale
La Polizia Locale ha sanzionato un tassista abusivo a Pozzuoli (Napoli): l'uomo, sprovvisto di licenza, attirava i clienti con annunci sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pozzuoli, taxi abusivo reclutava clienti sui social: fermato dalla Municipale, maxi multa e auto sequestrata - POZZUOLI (rgl) – Si promuoveva sui social network come un regolare tassista, offrendo passaggi e corse a pagamento a chiunque ne facesse richiesta. ilgiornalelocale.it
