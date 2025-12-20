Il recente Rapporto sul debito internazionale della Banca mondiale (Bm) fornisce un quadro impressionante. Tra il 2022 e il 2024, il servizio del debito estero dei Paesi a reddito medio-basso (Lmic, acronimo in inglese) ha superato di ben 741 miliardi di dollari il volume dei nuovi finanziamenti ricevuti. È il divario più grande degli ultimi 50 anni. Altro che fardello dell’Occidente: il Sud del mondo è diventato uno dei più grandi sostenitori della finanza mondiale. Nel 2024, il debito estero totale dei succitati Paesi era di quasi 9.000 miliardi di dollari, più del doppio del livello del 2010. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il sistema finanziario globale vive sugli interessi versati dal Sud del mondo

Debito soffocante Il sistema finanziario globale vive sugli interessi versati dal Sud del mondo; La finanza globale si sposta fuori dalle banche: 257 mila miliardi nei circuiti non bancari; Iran, l’oro di Shadan e la sfida alle sanzioni.

Il presidente russo accusa Bruxelles e rivendica solidità economica e capacità militare: “Pil in crescita, sistema finanziario sotto controllo”. #Russia #Putin #Ucraina x.com

