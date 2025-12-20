Impossibile evitare i lavori del 22 dicembre di E-distribuzione in zona Colli: sono urgenti e indispensabili e soprattutto necessari per evitare il blackout nei giorni di festa. Lo fa sapere il sindaco Carlo Masci rispondendo all’appello lanciato dal capogruppo Pd Piero Giampietro che al primo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Il sindaco Masci sui lavori E-distribuzione in zona Colli: "Non rinviabili, utili ad evitare un blackout nei giorni di festa"

