Il sindaco Masci sui lavori E-distribuzione in zona Colli | Non rinviabili utili ad evitare un blackout nei giorni di festa
Impossibile evitare i lavori del 22 dicembre di E-distribuzione in zona Colli: sono urgenti e indispensabili e soprattutto necessari per evitare il blackout nei giorni di festa. Lo fa sapere il sindaco Carlo Masci rispondendo all’appello lanciato dal capogruppo Pd Piero Giampietro che al primo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: L'opposizione attacca il sindaco sui lavori dell'asilo: «Ritardi nei lavori, rischio contenzioso»
Leggi anche: Niente energia elettrica ai Colli il 22 dicembre, Giampietro (Pd) al sindaco: "Chieda un rinvio a E-Distribuzione"
Niente energia elettrica ai Colli il 22 dicembre, Giampietro (Pd) al sindaco: Chieda un rinvio a E-Distribuzione; Stop Energia a Pescara Colli il 22 dicembre: Giampietro (Pd) chiede intervento del sindaco.
Il sindaco Masci sui lavori E-distribuzione in zona Colli: "Non rinviabili, utili ad evitare un blackout nei giorni di festa" - Il primo cittadino risponde all'appello di Giampietro (Pd), ma dall'interlocuzione avuta con la società sarebbe emersa l'impossibilità di posticipare gli interventi previsti il 22 dicembre che comport ... ilpescara.it
Masci negli stati generali del verde all'Aurum: "Stiamo investendo tanto, andiamo avanti con convinzione" - Il primo cittadino di Pescara convegno, all'Aurum, promosso dal Comune e organizzato dalla cooperativa Il Bosso per illustrare i progetti e i piani promossi dall'ente comunale per il verde ... ilpescara.it
Il sindaco Masci, in merito alle sentenze emesse dal Tar sui ricorsi dei fratelli Clerico, in una nota ha riferito che «il Tribunale ha riconosciuto come corretta l’ordinanza di demolizione degli scheletri di cemento armato 6 e 7 di via Tavo» #ilcentro - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.