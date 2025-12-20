Il sindaco Masci sui lavori E-distribuzione in zona Colli | Non rinviabili utili ad evitare un blackout nei giorni di festa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impossibile evitare i lavori del 22 dicembre di E-distribuzione in zona Colli: sono urgenti e indispensabili e soprattutto necessari per evitare il blackout nei giorni di festa. Lo fa sapere il sindaco Carlo Masci rispondendo all’appello lanciato dal capogruppo Pd Piero Giampietro che al primo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

il sindaco masci sui lavori e distribuzione in zona colli non rinviabili utili ad evitare un blackout nei giorni di festa

© Ilpescara.it - Il sindaco Masci sui lavori E-distribuzione in zona Colli: "Non rinviabili, utili ad evitare un blackout nei giorni di festa"

Leggi anche: L'opposizione attacca il sindaco sui lavori dell'asilo: «Ritardi nei lavori, rischio contenzioso»

Leggi anche: Niente energia elettrica ai Colli il 22 dicembre, Giampietro (Pd) al sindaco: "Chieda un rinvio a E-Distribuzione"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Niente energia elettrica ai Colli il 22 dicembre, Giampietro (Pd) al sindaco: Chieda un rinvio a E-Distribuzione; Stop Energia a Pescara Colli il 22 dicembre: Giampietro (Pd) chiede intervento del sindaco.

sindaco masci lavori distribuzioneIl sindaco Masci sui lavori E-distribuzione in zona Colli: "Non rinviabili, utili ad evitare un blackout nei giorni di festa" - Il primo cittadino risponde all'appello di Giampietro (Pd), ma dall'interlocuzione avuta con la società sarebbe emersa l'impossibilità di posticipare gli interventi previsti il 22 dicembre che comport ... ilpescara.it

Masci negli stati generali del verde all'Aurum: "Stiamo investendo tanto, andiamo avanti con convinzione" - Il primo cittadino di Pescara convegno, all'Aurum, promosso dal Comune e organizzato dalla cooperativa Il Bosso per illustrare i progetti e i piani promossi dall'ente comunale per il verde ... ilpescara.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.