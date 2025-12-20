Il sindaco di New York Mamdani in tour per la Grande Mela | Ascolterò i cittadini individualmente – Il video

Il sindaco di New York, Mamdani, ha annunciato sui social di dedicare un'intera giornata ad ascoltare i cittadini in modo individuale. Domani trascorrerà 12 ore incontrando residenti per raccogliere le loro opinioni e affrontare le questioni locali. Questo impegno testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze della comunità. Il video dell’evento sarà disponibile online.

The Mayor is Listening: Zohran Mamdani come Marina Abramovic. La sua “performance” al museo del Queens - Mamdani ha organizzato un'apparizione di 12 ore al Museum of the Moving Image (MoMI) nel Queens, per ascoltare i propri elettori ... exibart.com

La Stampa. . In chiusura del primo faccia a faccia tra il presidente Donald Trump e il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani, dopo mesi di frecciate a distanza, una giornalista incalza il sindaco socialista, chiedendogli se considera il presidente un "fascist - facebook.com facebook

