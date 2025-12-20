Il sindaco di New York Mamdani in tour per la Grande Mela | Ascolterò i cittadini individualmente – Il video
Il sindaco di New York, Mamdani, ha annunciato sui social di dedicare un'intera giornata ad ascoltare i cittadini in modo individuale. Domani trascorrerà 12 ore incontrando residenti per raccogliere le loro opinioni e affrontare le questioni locali. Questo impegno testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze della comunità. Il video dell’evento sarà disponibile online.
(Agenzia Vista) Usa, 20 dicembre 2025 "Domani passerò 12 ore ad ascoltare individualmente i newyorkesi", l'annuncio del sindac di New York Mamdani sui social. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
