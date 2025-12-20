Il Signor Cos’è di Stranger Things è ispirato a un caso reale del 1962 la nuova teoria che impazza sui social
Dopo l’esordio della prima parte di Stranger Things 5, una teoria ha cominciato a circolare con insistenza tra i fan della serie Netflix. Non si tratta della solita speculazione da forum, ma di un’ipotesi che collega la fiction dei fratelli Duffer a un episodio realmente documentato nella storia del paranormale. Il protagonista è il Signor Cos’è, quella figura inquietante con cui Henry Creel, alias Vecna, rapisce i bambini di Hawkins. E se vi dicessimo che questa entità potrebbe essere ispirata a un fenomeno che ha terrorizzato decine di famiglie negli anni Sessanta? Partiamo dai fatti. Nel 1962, diversi articoli di cronaca e testimonianze sparse riportarono un caso che ancora oggi viene citato nei circoli dedicati al mistero: bambini di città e regioni diverse, che non si conoscevano tra loro, disegnarono spontaneamente la stessa identica figura. 🔗 Leggi su Screenworld.it
