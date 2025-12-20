Firenze, 20 dicembre 2025 – “Viola è il colore della rivoluzione”. Una mano anonima aveva vergato queste semplici, ma cariche di ribellione parole dalle parti di piazza San Marco, all’epoca centro intellettuale di protesta. Anno 1968 (ma è stata visibile a lungo), quello della contestazione giovanile, della ribellione e soprattutto dello scudetto, il primo, della storia viola. Sotto Ponte Vecchio ne è passata di acqua, qualche anno prima anche sopra, e ora Firenze si interroga sgomenta sui perché di questo periodo più buio. Alla ricerca di un barlume di luce che non siano il riverbero di quelle di Natale che solitamente sono colorate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il senso di orgoglio e ribellione viola nel momento più complicato

