(Agenzia Vista) Usa, 20 dicembre 2025 "Nella Striscia di Gaza non ci sarà pace senza il disarmo di Hamas. Se in futuro Hamas dovesse trovarsi nuovamente in una posizione tale da poter minacciare Israele, non ci sarà pace. Nessuno vorrà investire nella Striscia se pensa che fra tre anni Hamas possa attaccare di nuovo. ", lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti in una conferenza stampa. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Segretario di Stato Usa Rubio: Nessuna pace a Gaza senza il disarmo di Hamas

Leggi anche: Tutti i dubbi (e gli ostacoli) del piano Trump per Gaza, tra le ambizioni dell’Egitto e i veti del Golfo: “Senza il disarmo di Hamas, nessuna ricostruzione”

Leggi anche: Rubio posticipa il disarmo di Hamas

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La guerra di Trump e Rubio contro il font Calibri: si torna al Times New Roman; L’Europa spera in Marco Rubio; Corte penale internazionale: due giudici sanzionati dagli USA; La furia anti-woke di Trump arriva persino ai font: vietato il carattere Calibri, «troppo inclusivo».

Il Segretario di Stato Usa Rubio: Nessuna pace a Gaza senza il disarmo di Hamas - Se in futuro Hamas dovesse trovarsi nuovamente in una posizione tale da poter minacciare Israele, non ci sarà pace. ilgiornale.it