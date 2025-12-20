Il Sassuolo aspetta il Toro È un classico col brivido

di Stefano Fogliani SASSUOLO È un classico, Sassuolo-Torino, perché contro nessuna delle squadre che militano attualmente nella massima serie il Sassuolo ha giocato così tanto, ovvero 30 partite, andate in scena dal 2009 ad oggi. Ma è un classico col brivido perché, guardando le gare disputate in casa dai neroverdi – 15 in totale – il Sassuolo ne ha vinta solo una. Solo contro Napoli e Roma i neroverdi ‘casalinghi’ hanno vinto così poco, ma contro entrambe di gare ne ha giocate tre in meno rispetto a quelle che li hanno opposto ai granata. L’attenzione richiesta dal confronto numero 31 tra le due squadre, in programma domani pomeriggio alle 15 al Mapei Stadium necessita quindi di un ovvio supplemento da parte dei neroverdi, che ritrovano Fabio Grosso in panchina ma non Domenico Berardi in attacco, e non potranno contare nemmeno, per la prima volta da tre mesi a questa parte, su Kristian Thorstved a centrocampo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

