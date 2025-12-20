Il salumificio Giordano di Carpaneto per la quinta volta tra i top italian food
“Repetita juvant” (ovvero le cose ripetute giovano), un motto latino che ben si addice al salumificio Giordano di Carpaneto, entrato a far parte, per la quinta volta consecutiva (come il prosciutto cotto di Capitelli di Borgonovo), nella “Top Italian Food 2025” di Gambero Rosso per la coppa Dop. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: I migliori panettoni del 2025: premiati come “top Italian food”
Leggi anche: Rimini tra i dieci capoluoghi più "green" in Italia: per la prima volta entra nella top ten di Legambiente
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Cacciucco per 12 persone Mettiamoci all'opera! Mercato Coperto – Via Giordano Bruno 4, Piombino 0565 260853 #marisapescheria #piombino #mercatocoperto #cacciucco - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.