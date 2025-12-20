Il Rubicone vuole consolidare il primato.

Ultimo appuntamento del 2025 prima della pausa natalizia per la Sab Group Rubicone in Volley, attesa questa sera alle 21 sul campo della Don Celso Volley di Fermo. I gialloblù, in testa al girone D del campionato maschile di Serie B, vogliono chiudere l’anno solare confermando il momento positivo e proseguendo il proprio percorso di crescita. La formazione di coach Stefano Mascetti arriva alla trasferta marchigiana dopo la vittoria interna per 3-0 contro Grottazzolina, un successo che ha rafforzato ulteriormente la fiducia del gruppo. "La partita con Grottazzolina è stata un ulteriore passo avanti in termini di consapevolezza dei nostri mezzi – spiega il tecnico – con tanta voglia di giocare e di aggredire la gara il più possibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

