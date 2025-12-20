Reggio Emilia, 20 dicembre 2025 – Dal centro storico arrivano segnali positivi in contro tendenza. A breve (si parla di inizio febbraio) riaprirà l’ex bar Miami di via don Giuseppe Andreoli. “Lo ha preso un ristorante georgiano già attivo a Reggio, che ha deciso di investire e puntare forte sul rilancio del centro storico. I proprietari sono reggiani, il ristorante si chiamerà ’Mada’ e la responsabile del ristorante sarà la signora Mary – racconta Kelly Protino consulente immobiliare –. Al momento ci sono lavori in corso per permettere l’apertura come ristorante. L’operazione è stata chiusa da noi di Agenzia Prima Immobiliare e ne siamo particolarmente orgogliosi: dopo vari tentativi siamo riusciti a trovare la quadratura tra una proprietà entusiasta e dei gestori coraggiosi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno dell’ex bar Miami, storico locale della movida: “Cucina georgiana, così rilanciamo il centro”

