il ritornello dello gedi

Avendo frequentato con orgoglio da ragazzi un centro sociale (purtroppo di destra.), dove però ci occupavamo di cultura, non di edifici, siamo molto sensibili alle sorti dei compagni, e compagne, e compagn*, e compagn3, di Askatasuna. Massima solidarietà. «È il massimo che potessimo sperare». «Meritano il massimo della pena». E anche Massimo Giannini. A proposito. Leggendo i giornali e vedendo i talk show, ci hanno colpito due cose. La prima è l'autolesionista cortocircuito mediatico per il quale articoli e firme (non citeremo qui Stefano Cappellini) dei giornali del gruppo Gedi lisciano il pelo ai ProPal centrosocialari che hanno devastato la sede di un giornale del gruppo Gedi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

