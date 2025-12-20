Il Regno Animale di Tramontano Guerritore tra visione ferocia e sublimazione

Nel cuore vivo di Pagani, nel Foyer dell’Auditorium Sant’Alfonso, si è consumato un incontro che ha oltrepassato i confini della presentazione editoriale per trasformarsi in un rito collettivo. La rassegna Pagani Città che Legge ha accolto Il Regno Animale di Alfonso Tramontano Guerritore come si accoglie un oggetto sacro: non da esibire, ma da interrogare. . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

