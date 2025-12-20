Il Regno Animale di Tramontano Guerritore tra visione ferocia e sublimazione

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore vivo di Pagani, nel Foyer dell’Auditorium Sant’Alfonso, si è consumato un incontro che ha oltrepassato i confini della presentazione editoriale per trasformarsi in un rito collettivo. La rassegna Pagani Città che Legge ha accolto Il Regno Animale di Alfonso Tramontano Guerritore come si accoglie un oggetto sacro: non da esibire, ma da interrogare. . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.itImmagine generica

Leggi anche: “Il Regno Animale” di Tramontano Guerritore tra visione, ferocia e sublimazione

Leggi anche: “Il Regno Animale” di Alfonso Tramontano Guerritore è un un manuale notturno di sopravvivenza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.