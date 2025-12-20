il progetto segreto della cina per vincere la corsa ai microchip

Secondo quanto pubblicato da un report esclusivo di Reuters, in un laboratorio di massima sicurezza nella città di Shenzhen, in Cina, un gruppo di scienziati avrebbe costruito ciò che Washington ha cercato di impedire per anni: un prototipo di macchina Euv ( extreme ultra-violet ) in grado di produrre chip semiconduttori all’avanguardia. Si tratta, senza troppe esagerazioni, di una delle tecnologie più importanti del XXI secolo. I chip prodotti da queste macchine, infatti, alimentano l’intelligenza artificiale, gli smartphone e le armi fondamentali per il dominio nel campo militare. La macchina ultra complessa, che secondo le persone informate sentite da Reuters occuperebbe addirittura un intero piano di un edificio industriale, sarebbe stata completata a inizio anno, e sarebbe ora in fase avanzata di testing. 🔗 Leggi su Panorama.it

