Il progetto di una nuova bottega. Rivitalizzare Ponzano superiore e dare servizi lungo la Francigena.

Ponzano Superiore, 20 dicembre 2025 – Una nuova bottega per rivitalizzare il borgo di Ponzano superiore e rafforzare al contempo l’offerta di servizi essenziali e turistici lungo il tratto collinare della via Francigena Aulla-Sarzana, oggi privo di punti ristoro e accoglienza. Questo il motivo per cui l’amministrazione Sisti ha recentemente approvato l’acquisizione, in comodato d’uso gratuito e per una durata di cinque anni, di un immobile situato in Piazza Aia di Croce, destinandolo a nuove funzioni di interesse pubblico e comunitario. Un’operazione che fa parte del più ampio progetto ‘Val di Magra Solidale’, finanziato dal programma regionale Fse Plus 2021–2027 e promosso dall’associazione specializzata in attività formativa e percorsi di inclusione delle fasce più deboli Val di Magra Formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

