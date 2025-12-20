Il professor Marco Tarabini è il nuovo prorettore del Politecnico di Lecco

Il professor Marco Tarabini è stato nominato nuovo prorettore del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, a partire dal 1° gennaio. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’ateneo e per il rafforzamento delle attività nella regione. Con questa scelta, l'istituzione intende continuare a promuovere un’offerta formativa di qualità e a rafforzare i rapporti con il territorio.

