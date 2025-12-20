Il principe George sulle orme di nonna Diana | aiuta il padre a preparare il pranzo per i senzatetto

Primi impegni reali per il principe George. A soli 12 anni il primogenito del principe William e della principessa Kate muove i primi passi ufficiali accanto al padre. Nelle scorse ore William e George si sono uniti ai volontari e allo staff di The Passage, l’organizzazione britannica che da anni assiste le persone senza dimora, per dare una mano concreta nella preparazione del tradizionale pranzo di Natale per cento senzatetto. Tra vassoi da sistemare, tavoli da apparecchiare e parole di incoraggiamento rivolte agli ospiti, l'erede al trono e il principino hanno lavorato fianco a fianco in una realtà che da sempre sta a cuore alla famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Il principe William aveva solo 11 anni quando la madre Diana lo accompagnò a una charity londinese dedicata agli "homeless". Ora è il turno di George

