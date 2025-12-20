Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 20 Dicembre 2025, si attesta a 0,1125 €kWh. Analizzando la giornata precedente (19 Dicembre 2025), il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,1012 €kWh nelle prime ore del mattino (ore 5 e 6) e un valore massimo di 0,1252 €kWh alle ore 18. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle tra le 5:00 e le 7:00, mentre il picco di prezzo si è verificato tra le 17:00 e le 19:00. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare la spesa energetica, soprattutto per chi ha contratti indicizzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Leggi anche: Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Leggi anche: Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Sabato 13 dicembre 2025; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 12 dicembre 2025; PUN novembre 2025: il dato che rivela se la tua tariffa è fuori mercato; Calano le bollette di luce e gas: ecco quanto si risparmierà nel 2026.

GME pubblica l’andamento dei mercati energetici a novembre: PUN a 117 €/MWh e GO fino a 2,21 €/MWh - PUN a 117 €/MWh, gas su minimi e calo delle rinnovabili nell'aggiornamento mensile di GME sui mercati energetici. rinnovabili.it