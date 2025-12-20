Il presidente Mattarella dice che la spesa per il riarmo è necessaria anche se è impopolare

20 dic 2025

La spesa militare "è sempre stata comprensibilmente poco popolare", ma cercare pace e sicurezza internazionale è "necessario". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando ai tradizionali auguri di fine anno con le autorità politiche e le istituzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

