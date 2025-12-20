Il Presepe di tutti Progetto del Di Betto Il Liceo artistico mette in scena l’inclusione
Si accende nei vicoli e nelle piazzette dell’acropoli “Natale nei Borghi”, organizzata dal Tavolo delle Associazioni del Centro storico nei 5 rioni della città. Più di 50 eventi rivolti a residenti e famiglie, con una particolare attenzione all’ inclusione sociale e alla convivialità. In questo contesto si inserisce l’iniziativa speciale “L’inclusione va in onda: tutti protagonisti!”. Così ieri, nella chiesa di Sant’Antonio Abate in corso Bersaglieri, grande festa di quartiere, per l’inaugurazione del presepe realizzato dal Gruppo inclusione del Liceo Artistico “Bernardino Di Betto”, in collaborazione con il Tavolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Natale nei Borghi, In Corso Bersaglieri il presepe del gruppo inclusione del Liceo Artistico “B. Di Betto"
Leggi anche: Istruzione nel carcere di Latina, ecco il progetto del liceo artistico
Il Presepe di tutti Progetto del Di Betto. Il Liceo artistico mette in scena l’inclusione.
Il Presepe di tutti Progetto del Di Betto. Il Liceo artistico mette in scena l’inclusione - Si accende nei vicoli e nelle piazzette dell’acropoli “Natale nei Borghi”, organizzata dal Tavolo delle Associazioni del Centro storico ... lanazione.it
Il Presepe Sospeso torna a Locorotondo: quando la tradizione diventa comunità e racconto del presente - 30 inaugura l'edizione 2025 del progetto fotografico partecipato di Silvestro Simeone, promosso da U Jùse APS nell’ambito di ESSERI URBANI ... lagazzettadelmezzogiorno.it
PROVE DI ABBIGLIAMENTO. IL PRESEPE PRENDE VITA Gli abiti sono pronti. I personaggi cominciano a prendere forma. Le emozioni iniziano già a farsi sentire. A Ciavolo si lavora senza sosta: gli ultimi dettagli, gli ultimi preparativi, per offrire a tutti voi uno s - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.