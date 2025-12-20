Il Presepe di tutti Progetto del Di Betto. Il Liceo artistico mette in scena l’inclusione.

Si accende nei vicoli e nelle piazzette dell’acropoli “Natale nei Borghi”, organizzata dal Tavolo delle Associazioni del Centro storico nei 5 rioni della città. Più di 50 eventi rivolti a residenti e famiglie, con una particolare attenzione all’ inclusione sociale e alla convivialità. In questo contesto si inserisce l’iniziativa speciale “L’inclusione va in onda: tutti protagonisti!”. Così ieri, nella chiesa di Sant’Antonio Abate in corso Bersaglieri, grande festa di quartiere, per l’inaugurazione del presepe realizzato dal Gruppo inclusione del Liceo Artistico “Bernardino Di Betto”, in collaborazione con il Tavolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

