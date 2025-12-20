Singolare. Un presepe quasi ’piatto’, quello che è stato realizzato nella cripta della basilica di San Domenico. Una tradizione dei padri domenicani a cui i senesi sono affezionati. "Gli antichi profeti per incontrarsi con la divinità dovevano salire sul monte, vediamo Mosè sul Sinai, Isaia sull’Oreb. E ancora i patriarchi, Abramo sul monte Moria. Ma di ciò, con la nascita di Gesù, non c’è più bisogno. E’ lui stesso che dal cielo scende in mezzo a noi. Quindi questo spaccato che è il presepe di San Domenico, così in piano, trova la sua peculiarità nella terra. Nelle zolle, nelle scaglie di crete senesi che sono andato a prendere direttamente sul posto", svela padre Alfredo Scarciglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il presepe con la terra delle crete. Abiti delle statue cuciti tutti a mano

