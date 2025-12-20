Il premier polacco Tusk prima del Consiglio Ue a Bruxelles | O soldi oggi o sangue domani – Il video

Il primo ministro polacco Tusk si è rivolto ai membri del Consiglio Ue a Bruxelles, sottolineando l'importanza di una decisione immediata sulle risorse finanziarie. In un suo intervento, ha evidenziato le conseguenze di un'eventuale ritardo, sottolineando come la questione sia cruciale per il futuro della regione. Tusk ha concluso il suo discorso affermando:

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 "Abbiamo ora una scelta semplice: o i soldi oggi, o il sangue domani. Non parlo dell'Ucraina, parlo dell'Europa. Mi sembra che tutti i leader europei debbano finalmente essere all'altezza del compito. Questo è tutto ciò che posso dire ora", così il premier polacco Donald Tusk prima del Consiglio Ue a Bruxelles.

