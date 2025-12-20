Il Prato verso Montevarchi Cela fuori Greselin regista
Siamo alla vigilia di Aquila Montevarchi-Prato, ultima sfida del girone d’andata del raggruppamento E di Serie D e in generale del 2025. I biancazzurri ce la metteranno tutta per chiudere l’anno mettendo altri tre punti nel sacco. Oggi si terrà la classica rifinitura allo stadio (a porte chiuse) per la compagine allenata da Simone Venturi, che deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. A cominciare ovviamente da chi prenderà il posto a centrocampo di Isuf Cela. Il classe ‘96 non potrà prendere parte al match in quanto è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l’ammonizione subita da diffidato contro lo Sporting Club Trestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Prato verso Montevarchi. Cela fuori, Greselin regista.
Il Prato verso Montevarchi. Cela fuori, Greselin regista - Allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, dove il match prenderà il via alle 14:30 (con diretta su Tv Prato), Risaliti e compagni saranno accompagnati da oltre 200 sostenitori provenienti da Prato. lanazione.it
