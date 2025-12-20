Chiedere il pizzo “da remoto” mentre si sta scontando una pena in cella. Sembra fantascienza e invece è pura realtà. La recente vicenda della tentata estorsione ai danni della ditta Cosedil, impegnata nella costruzione dei nuovi alloggi popolari a Fondo Fucile, ha nuovamente posto l'attenzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Il pizzo chiesto direttamente dalla cella, l'allarme di D'Amato: "Il carcere non ha impedito di arrivare al bersaglio"

Tgs. . Nuova emergenza criminalità allo Zen. Pizzo a tappeto chiesto agli ambulanti del mercatino, scippi in aumento e raid armati, l'ultimo in un bar di via Gino Zappa con clienti e dipendenti costretti ad inginocchiarsi. Davide Ferrara - facebook.com facebook