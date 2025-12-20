Il più grande giacimento di terre rare d’Europa è appeso al destino dei coleotteri

Il più grande giacimento di terre rare d’Europa è legato al destino di un coleottero. I piani di sviluppo di Ulefoss, due ore a sud-ovest di Oslo in Norvegia, si scontrano con i timori per l’impatto sull’ambiente. Ex città mineraria di circa 2 mila abitanti, Ulefoss sorge sopra il giacimento di Fensfeltet. Ovvero 8,8 milioni di tonnellate di terre rare, metalli essenziali per la transizione energetica e digitale, definiti critici dall’Unione Europea. «Le terre rare sono necessarie per gli smartphone, le auto elettriche, gli equipaggiamenti di difesa come i caccia F35», spiega all’agenzia France Presse Tor Espen Simonsen, responsabile locale di Rare Earths Norway, la società che detiene i diritti di estrazione. 🔗 Leggi su Open.online

