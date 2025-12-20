il pittore del re apre la grande mostra dedicata a luigi norfini

Arrivano dai musei del Risorgimento di Milano e Torino, ma anche dagli Uffizi, da gallerie private e dagli archivi degli eredi. Sono le opere del ‘pittore del re’ Luigi Norfini, per la prima volta riunite in una grande mostra monografica dislocata in tre sedi: il cuore è custodito nella rinnovata Casermetta di Villa Guinigi, ma le ‘arterie’ raggiungono anche Palazzo Mansi e Palazzo Galeotti di Pescia. Qui è infatti nato l’artista che – anche se meno conosciuto rispetto al ‘collega’ e amico Giovanni Fattori – è stato uno dei protagonisti della vita culturale di fine Ottocento, che ha trascorso in gran parte proprio a Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

