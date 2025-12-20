Il pioniere della fotografia Khalil Raad
Khalil Raad è stato uno dei primi fotografi «locali» della Palestina e molto probabilmente il primo arabo (cioè non armeno) a dedicarsi professionalmente a questa attività. In una carriera durata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Opere di cento autori: This is Not an Exhibition.
Il JMuseo e il Comune di Jesolo celebrano, con una importante monografica, l’artista Franco Fontana, pioniere mondiale della fotografia a colori, con opere nei più prestigiosi musei e collezioni private a livello internazionale. La mostra è in programma dal 2 - facebook.com facebook
