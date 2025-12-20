Il pilota che si barrica in cabina e non fa partire l’aereo | Non mi pagano lo stipendio – Il video

L’aeroporto internazionale Benito Juárez di Città del Messico è stato teatro di un incidente che ha portato all’arresto di un pilota della compagnia Magnicharters. L’uomo, identificato come Edgar M., si è barricato nella cabina di pilotaggio di un aereo pronto a decollare per Cancún. E si è rifiutato sia di partire che di far sbarcare i passeggeri. All’inizio l’incidente è stato indagato come un atto di terrorismo, ma in realtà si trattava di una protesta lavorativa. Edgar M. Era stato appena licenziato e recliamava il mancato pagamento di cinque mesi di stipendio. Utilizzando l’interfono di bordo, il pilota ha spiegato le sue ragioni ai viaggiatori, mentre le forze di sicurezza e la Marina circondavano il velivolo. 🔗 Leggi su Open.online

