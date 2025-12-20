il Piano regolatore da oggi pubblicato sul sito del Comune
Il Piano regolatore sul sito internet del Comune. A partire da questa settimana tecnici, addetti ai lavori e cittadini potranno direttamente consultare lo strumento urbanistico, andando ad agevolare il lavoro ed proprio rapporto con la Pubblica amministrazione. Il sindaco Valerio Vesprini, nella stanza della dirigente dell’Ufficio tecnico Michela Francioni, ha presentato la novità."Arrivare a questo strumento era uno dei punti del nostro programma elettorale. Come detto in altro occasioni abbiamo ereditato una situazione strana, non avevamo un piano in rete come potevano contare diversi comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
