Il Pd | Aeroporto di Fiumicino aumenti tariffari legati a un piano mai attuato

Il Governo ha risposto all’interrogazione parlamentare sull’aeroporto di Fiumicino, specificando che l’aumento tariffario di circa 12 euro per passeggero non costituisce una tassa ufficiale. Tuttavia, la comunicazione conferma l’esistenza di un incremento applicato da Aeroporti di Roma, che si collega a un piano mai realizzato. Questa situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle tariffe aeroportuali.

Fiumicino, 20 dicembre 2025 – “La risposta del Governo all’interrogazione parlamentare sull’aeroporto di Fiumicino ( leggi qui ) chiarisce che la maggiorazione applicata ai passeggeri non è formalmente una tassa, ma conferma comunque l’esistenza di un aumento tariffario di circa 12 euro a passeggero, applicato da Aeroporti di Roma. Questa maggiorazione, introdotta nel 2012, è legata a un piano di ammodernamento ed espansione dell’aeroporto che prevedeva anche la realizzazione della quarta pista. Un piano che, nei fatti, non è mai stato realizzato, privo dei necessari pareri ambientali VIA e VAS, e la cui non fattibilità è stata confermata anche da TAR e Consiglio di Stato, che hanno rigettato i ricorsi presentati”, dichiara il Pd di Fiumicino in una nota. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

