Il patron dei panettoni Flamigni diventa commendatore | Tanti sacrifici e orgoglio

Forlì, 20 dicembre 2025 – Da oltre cinquant’anni regala un sorriso alle persone che, proprio in questo periodo dell’anno, ricevono, acquistano o degustano una delle specialità per cui la sua azienda è un’eccellenza: parliamo di Marco Buli, 82 anni, forlivese, dal 1970 alla guida di Flamigni Srl, brand celebre per i torroni, i panettoni e le colombe. Giovedì mattina in Prefettura, il patron (è tuttora presidente, affiancato in consiglio dai figli Massimo e Renata) è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. È il terzo grado più alto dell’Ordine, conferito dal Presidente della Repubblica per meriti eccezionali in ambito imprenditoriale, artistico, sociale, politico o militare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

