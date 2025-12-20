Leone XIV randella i volonterosi senza alcuna volontà, se non quella di portare l’Europa alla guerra. Ma la stampa nostrana racconta solo della sua visita al Senato. Se le stesse cose le avesse dette Francesco avrebbero riempito pagine intere. La stampa italiana è veramente un po’ particolare. Avanti ieri il Papa ha parlato della guerra. Ha dato ciabattate praticamente a tutti, a partire dall’Europa, ma i giornali si sono occupati solamente di raccontare la sua visita a sorpresa in Senato. Figuratevi voi se ne avesse parlato papa Francesco: avrebbero fatto titoli a piena pagina, qualcuno forse avrebbe fatto anche la sovracopertina. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Papa parla di pace, i giornali lo censurano

Leggi anche: Albanese premiata a Reggio Emilia per Gaza, fischi al sindaco che parla di “condizioni” per la pace. Lei lo “rimprovera”: “Non lo dica più”

Leggi anche: Rocìo Munoz Morales parla di Raoul Bova: “Sono serena, è il papà delle mie figlie e lo sarà sempre”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Leone XIV: “apriamoci alla pace”; Cedere il Donbass non porterà la pace. Putin vuole l'Ucraina; Fontana incontra il Papa, 'un onore, dal Natale speranza che invita alla pace'; Zelensky vede Meloni: «Sui negoziati di pace mi fido di lei».

È online la nuova edizione del Tg Politico Parlamentare. Si parla di Askatasuna, Papa Leone XIV, turismo, deepfake. - facebook.com facebook

Parla l'ottico di Papa Leone XIV: "Ha fatto capire di avere un debole per la Roma" #ASRoma x.com