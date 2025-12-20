Avrebbe voluto quasi restare in disparte. Affrontando da solo la sua sofferenza. Durante la cerimonia per l’inaugurazione della panchina rossa non ha cercato lo sguardo di nessuno, non ha chiesto alcuna attenzione. Stava lì, come chi ha imparato che il dolore vero non ha bisogno di essere esibito. Lodovico, il padre di Emanuela Massicci, ha attraversato la tragedia più innaturale che possa toccare a un genitore: sopravvivere a una figlia. La sua vita, da quel giorno, il 19 dicembre di un anno fa, non è più stata la stessa. È stata spezzata, stravolta intorno a un’assenza che pesa come una presenza costante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il papà di Emanuela: "Mi sveglio spesso nella notte e piango. Ora serve giustizia"

