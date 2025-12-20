Vicesindaco Michele Capitani, a che punto siete con il Piano strutturale? "Il lavoro va avanti serrato, con molti studi complessi e contributi. Contiamo di arrivare a febbraio-marzo all’adozione in consiglio comunale. Dopo le osservazioni e le controdeduzioni, penso che a settembre 2026 l’atto potrà essere in Regione". Partiamo dalla fine: c’è chi vi accusa di non avere una visione della città. Cosa replica? "Rispondiamo ogni giorno con gli atti, sempre in equilibrio tra le ambizioni e ciò che concretamente si può fare". E se dovesse sintetizzare gli obiettivi del Piano strutturale? "Il documento, che definisce le strategie che saranno poi dettagliate nel Piano operativo, vuole individuare gli indirizzi per lo sviluppo economico e produttivo, il miglioramento dell’accessibilità soprattutto sui versanti critici, il potenziamento di aree sportive e a verde, le scelte chiave su alcune zone del territorio come il grande parco urbano stadio-Fortezza fino a Pescaia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo Piano strutturale: "Sviluppo e collegamenti per una città più attrattiva"

Leggi anche: Crescono i turisti a Bari, oltre duemila pernottamenti registrati da inizio anno: "Città sempre più attrattiva"

Leggi anche: ’Per Siena’ e il Piano strutturale: "Insufficiente, serve una revisione"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il nuovo Piano strutturale: Sviluppo e collegamenti per una città più attrattiva; Verso il Piano Strutturale Provinciale Potenza 2026: incontro a Sant’Arcangelo; Piano strutturale della Provincia di Potenza, workshop di presentazione e consultazione dell'aggiornamento; Adottato il nuovo piano strutturale intercomunale di San Giovanni e Cavriglia.

Il nuovo Piano strutturale: "Sviluppo e collegamenti per una città più attrattiva" - Michele Capitani, vicesindaco con delega all’urbanistica, delinea il percorso dello strumento urbanistico: adozione entro marzo, approvazione in autunno. lanazione.it