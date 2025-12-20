Il nuovo Piano strutturale | Sviluppo e collegamenti per una città più attrattiva
Vicesindaco Michele Capitani, a che punto siete con il Piano strutturale? "Il lavoro va avanti serrato, con molti studi complessi e contributi. Contiamo di arrivare a febbraio-marzo all’adozione in consiglio comunale. Dopo le osservazioni e le controdeduzioni, penso che a settembre 2026 l’atto potrà essere in Regione". Partiamo dalla fine: c’è chi vi accusa di non avere una visione della città. Cosa replica? "Rispondiamo ogni giorno con gli atti, sempre in equilibrio tra le ambizioni e ciò che concretamente si può fare". E se dovesse sintetizzare gli obiettivi del Piano strutturale? "Il documento, che definisce le strategie che saranno poi dettagliate nel Piano operativo, vuole individuare gli indirizzi per lo sviluppo economico e produttivo, il miglioramento dell’accessibilità soprattutto sui versanti critici, il potenziamento di aree sportive e a verde, le scelte chiave su alcune zone del territorio come il grande parco urbano stadio-Fortezza fino a Pescaia". 🔗 Leggi su Lanazione.it
