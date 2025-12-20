Il nuovo calendario della polizia locale di Nardò dedicato al contrasto alla violenza di genere

È stato presentato ieri mattina presso la sede del comando di via Crispi il nuovo calendario della polizia locale di Nardò per il 2026, dedicato al contrasto alla violenza di genere. Questo strumento mira a sensibilizzare e informare la comunità su un tema di crescente rilevanza. Il calendario rappresenta un'importante iniziativa di prevenzione e di impegno civico.

Il calendario 2026 della Polizia Locale di Nardò dedicato al contrasto della violenza di genere - Ogni mese, attraverso gli scatti di Giacomo Fracella, racconta un valore, un gesto, un simbolo di rispetto e di tutela. leccenews24.it

Polizia Locale, il calendario 2026 dedicato al contrasto alla violenza di genere - Lo speciale calendario della Polizia Locale di Nardò per il 2026 è dedicato al tema del contrasto alla violenza di genere. corrieresalentino.it

