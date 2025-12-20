Il neo assessore di Padova rimane anche consigliere a Noventa | scoppia la bufera
La recente decisione del neo assessore di Padova di mantenere anche il ruolo di consigliere a Noventa Padovana ha suscitato reazioni contrastanti. La situazione evidenzia tensioni tra le amministrazioni locali e solleva questioni sulla gestione delle cariche pubbliche. La vicenda, nota come la bufera Bano-Bisato, continua a essere al centro del dibattito politico.
La telenovela Bano-Bisato non è ancora finita. A scatenare il malcontento del primo cittadino di Noventa è stata la scelta del neo assessore del comune di Padova di non lasciare il ruolo di consigliere comunale di minoranza a Noventa Padovana dove in passato ha svolto anche il ruolo di primo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
