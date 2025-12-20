Il Natale quando arriva Scende dal cielo su Pisa Spettacolo in Piazza XX
L’ombra si riflette sui palazzi. Colori, luci, emozioni. È il "volo" di Babbo Natale. Un’esibizione emozionante che ha costretto i pisani a rivolgere lo sguardo all’insù per qualche minuto. Nell’ambito del programma " Pisa città del Natale ", ieri appuntamento speciale in piazza XX Settembre. Tanti i piccoli spettatori che sono rimasti a bocca aperta per la discesa del nonno con la barba bianca e il cappello rosso. Uno spettacolo andato in scena nel pomeriggio, a partire dalle 17. Babbo Natale in carne e ossa si è calato dalla Torre dell’orologio di Palazzo Pretorio per poi atterrare sul Ponte di Mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
