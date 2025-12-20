Il movente che fa comodo

È un giallo senza fine. Ma ad ogni puntata cambia la trama. E al centro dei sospetti c'è sempre lui, Andrea Sempio, l'indagato buono per ogni ipotesi maligna. Dicono che Alberto Stasi sia stato condannato senza movente - in effetti mai codificato ma rintracciabile forse nel computer di Alberto e nella foresta di foto pornografiche - ma non è nulla al confronto di quel che sta accadendo a colui che, secondo una vasta porzione dell'opinione pubblica, dovrebbe stare al suo posto. Ovvero, in cella. L'estate è trascorsa in un girotondo frenetico di immagini che ruotavano intorno al santuario delle Bozzole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il movente che fa comodo

