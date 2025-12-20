Il Moreno Christmas Market farà bis E anche tris

MESAGNE - Quando la novità piace e ottiene unanimi consensi il bis è obbligatorio. Così, dopo il successo di domenica 14 dicembre, ecco che il “Moreno Christmas Market”, ha programmato gli altri due appuntamenti da non perdere per domani, domenica 21 dicembre, e ancora per domenica 28 dicembre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

