Ormai ci siamo abituati, nei film della saga Knives Out, c'è sempre un momento in cui capisci che nulla è lasciato al caso. Una battuta apparentemente innocua, un gesto reiterato, un dettaglio che torna. Nel nuovo capitolo targato Netflix, Wake Up Dead Man: Knives Out, tra enigmi da decifrare e personaggi che sembrano muoversi su più livelli, l'ingresso in scena di Josh O'Connor, alias Padre Jud Duplenticy, aggiunge subito quell'energia nervosa e imprevedibile che conosciamo bene. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il mistero dell'orologio di Josh O'Connor in Knives Out 3 è stato risolto, è un G-Shock che ora puoi avere con meno di 90 euro

