Il mio trasloco impossibile. Vita rovinata.

Quello in arrivo sarà l’ultimo Natale che Lorena Arlati (nella foto) trascorrerà nella sua casa di via Porta Calcinara. La donna è rimasta l’unica a vivere nello stabile Aler di nove appartamenti ma entro fine marzo dovrà lasciare libero l’alloggio. La palazzina dev’essere ristrutturata. Cambio alloggio, si chiama tecnicamente. Cambio vita si potrebbe tradurre per Lorena, disabile al 100% che dal cuore della città, a pochi passi dall’abitazione del figlio al quale può chiedere d’intervenire in caso di necessità, sarà costretta a trasferirsi in periferia in un appartamento al 3° piano con ascensore e barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

