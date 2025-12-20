di Augusto Paolo Lojudice* Ci tengo a ribadirlo, come ho fatto tante volte, di fatto è un’apertura che continua. Non è un gioco di parole, ma aver vissuto l’anno giubilare con i suoi tanti momenti non vuol dire finire, ma continuare con una marcia in più. Si chiuderanno a Roma le Porte Sante, ma deve rimanere aperto il nostro cuore, il nostro atteggiamento, per continuare a essere testimoni di speranza, che cammino nelle vie di questo mondo. Il senso dell’intero Giubileo è stato proprio questo: avviare un cammino di conversione, di fede e di testimonianza cristiana nella vita quotidiana. E continuare a essere pellegrini di speranza significa tante cose: innanzitutto riportare il nostro essere chiesa al centro delle parrocchie, delle nostre comunità, quindi non sacrestie chiuse, ma luoghi di incontro e di accoglienza, di ascolto e di proposta soprattutto pensati e rivolti ai giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il messaggio natalizio del cardinale: "Non voltiamoci dall’altra parte"

Leggi anche: Insieme contro la violenza di genere, il Comitato Giovani per Giulia: “Iniziamo dalle piccole cose, non voltiamoci dall’altra parte, il cambiamento parte da noi”

Leggi anche: «Legalità e solidarietà sono due facce della stessa medaglia. Non voltiamoci mai dall’altra parte»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il messaggio natalizio del cardinale: Non voltiamoci dall’altra parte.

Il messaggio natalizio del cardinale: "Non voltiamoci dall’altra parte" - Allora in occasione di queste feste natalizie proviamo a dare un piccolo segno di giustizia e di speranza a chi è accanto a voi, a chi è in difficoltà, è solo, è incompreso. msn.com