SASSUOLO Molta gente e altrettanto entusiasmo, ieri sotto i portici di piazza Garibaldi sui quali si affaccia lo ‘store’ neroverde che ha ospitato ‘Meet&Greet’, l’happening che la società neroverde ha voluto dedicare ai tifosi portando in piazza, per autografi e foto di rito, Domenico Berardi, Filippo Romagna, Edoardo Pieragnolo, Davina Philtjens ed Emma Girotto. Protagonista assoluto, ovviamente, il ‘10’ neroverde, ospite più atteso di una serata arricchito da un dj set e da un aperitivo offerto a tutti i presenti. Ieri festa, oggi si va in campo. E in attesa di prima squadra e primavera, impegnate domani, tocca al Sassuolo Femminile, impegnato oggi alle 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il 'Meet & Greet'. Autografi e foto in piazza . I tifosi incontrano i loro beniamini

