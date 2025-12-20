Tour serale San Siro. Il Natale arriva anche a San Siro. Quest’anno il “Giuseppe Meazza” aprirà le sue porte per un tour serale esclusivo che trasformerà il tempio del calcio in un luogo sospeso tra magia, luci e tradizione. Il tour è stato pensato per chi vuole scoprire San Siro sotto una nuova luce. Dai corridoi iconici fino alle tribune illuminate, ogni angolo del Meazza sarà avvolto da un’atmosfera festosa fatta di luci scintillanti, musica natalizia, castagne e vin brulé. Un percorso che unisce la tradizione delle feste al fascino dello stadio più famoso d’Italia. L’apertura straordinaria sarà dalle 18. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Il Meazza apre nel periodo natalizio con un tour serale: si potrà cenare e ci sarà anche Babbo Natale

Leggi anche: Il Natale 2025 a Santarcangelo, tra le novità ci sarà anche la casa di Babbo Natale alle grotte

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Luci di Natale a San Siro: tour serale nello stadio più iconico di Milano.

Randstad cerca 3mila lavoratori per il periodo natalizio - La fase che precede le festività natalizie è caratterizzata dall’incremento dei flussi di clientela e del turismo e rappresenta un momento chiave per l’occupazione stagionale. avvenire.it

Checco Zalone, aperte le prevendite di Buen Camino per Natale al cinema - Il fenomeno che si preannuncia già tale prima ancora del periodo natalizio sta scaldando le sale: il ritorno sul grande schermo di Luca Pasquale Medici, come sempre non è mai un semplice evento ... tg24.sky.it

Il 20 dicembre la Torre Civica di Varese apre le sue porte a tutta la cittadinanza per celebrare gli 80 anni della Pallacanestro Varese. All’interno ti aspetta un percorso celebrativo con stendardi e fotografie storiche di Carlo Meazza e Marco Guariglia: un viaggio - facebook.com facebook