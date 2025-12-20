Il Manchester City travolge il West Ham 3 a 0 e supera momentaneamente l’Arsenal in classifica
Il Manchester City continua a correre senza sosta in Premier League e lo fa con l’ennesima prova di forza davanti al proprio pubblico. All’Etihad Stadium, i Citizens superano il West Ham con autorità, trascinati da un Erling Haaland ancora una volta decisivo. Riuscirà l’ Arsenal a tenere il passo? Manchester City-West Ham: il report del match. Forte di un momento di forma eccellente, con sei successi consecutivi tra tutte le competizioni, la squadra di Pep Guardiola ha preso subito il controllo della gara. Dopo appena cinque minuti, Erling Haaland ha portato avanti i suoi con una conclusione ravvicinata che non ha lasciato scampo ad Alphonse Aréola (1-0). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
