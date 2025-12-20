Il maestro Veronesi scende in campo.

Si è svolta l’assemblea dell’Associazione politico-culturale “Liberamente”, realtà nata a Lucca in occasione della candidatura di Alberto Veronesi a sindaco della città e impegnata nella promozione dei valori del liberalismo, dello sviluppo economico e della crescita culturale del Paese. Nel corso dell’assemblea, l’associazione ha conferito al proprio presidente il mandato di avviare operativamente un Comitato di “Liberamente” con sede a Viareggio, con l’obiettivo di elaborare proposte, costruire relazioni e contribuire attivamente al dibattito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

