Il maestro Veronesi scende in campo
Si è svolta l’assemblea dell’Associazione politico-culturale “Liberamente”, realtà nata a Lucca in occasione della candidatura di Alberto Veronesi a sindaco della città e impegnata nella promozione dei valori del liberalismo, dello sviluppo economico e della crescita culturale del Paese. Nel corso dell’assemblea, l’associazione ha conferito al proprio presidente il mandato di avviare operativamente un Comitato di “Liberamente” con sede a Viareggio, con l’obiettivo di elaborare proposte, costruire relazioni e contribuire attivamente al dibattito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il Frosinone scende in campo per gli animali
Leggi anche: Il calcio femminile scende in campo contro i tumori HPV
Il maestro Veronesi scende in campo.
Il maestro Veronesi scende in campo - culturale “Liberamente”, realtà nata a Lucca in occasione della candidatura di Alberto ... msn.com
Il mio ricordo di Umberto Veronesi. Ho lavorato insieme a Umberto Veronesi per un numero di anni superiore a quello di chiunque altro: ricordarlo nel centenario della sua nascita non è solo onorare un maestro, ma celebrare la memoria sempre viva di un cari - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.